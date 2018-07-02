В Прикамье готова к сдаче дорога Култаево — Башкултаево, по которой подвозят детей в школы

15:28 | 4.07.2018

В Пермском районе приемочной комиссией принят дорожный объект, отремонтированный в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Новое асфальтовое покрытие было уложено на участке дороги Култаево — Башкултаево протяженностью 2,4 км. Лабораторные испытания подтвердили нормативные параметры покрытия, полностью соответствующие установленным техническим заданием. Отметим, подрядчик приступил к выполнению работ 1 июня. Стоимость работ составила более 11 млн рублей.



Дорога Култаево — Башкултаево, кроме транспортной составляющей, выполняет значимую общественную функцию. По ней осуществляется подвоз детей в социально важные объекты инфраструктуры, обеспечивается связь жилых территорий с общественным центром Култаевского сельского поселения, сообщает министерство транспорта Пермского края.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал важность финансирования дорожной инфраструктуры и высокие результаты федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». По итогам 2017 года на дорогах Пермской агломерации было ликвидировано 137 аварийных участков и на 25 % снизилась аварийность.



Как поясняют специалисты министерства, на участке автомобильной дороги Култаево — Башкултаево многие годы проводился только ямочный ремонт. На ней образовались многочисленные просадки покрытия, сетка трещин, выбоины, пучины. «Для обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения необходимо было выполнить работы по фрезерованию и устройству нового слоя покрытия на участке площадью 14,4 тыс. кв. м. Именно по этим причинам данный объект был включен в программу «Безопасные и качественные дороги», — отметил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.



Также подрядчик укрепил обочины, установил дорожные знаки и восстановил водоотвод.



В этом году планируется провести ремонт еще одного, дополнительного участка дороги Култаево — Башкултаево протяженностью 600 метров, а также установить комплекс фотовидеофиксации. Конкурсы на выполнение работ уже объявлены, аукционы состоятся в конце июля.



Напомним, всего в Пермском районе в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году предполагается отремонтировать 7 дорожных объектов (11,8 км) на общую сумму 84,6 млн рублей. Шесть из них были изначально включены в перечень объектов, подлежащих ремонту в 2018 году, а один включен дополнительно. Это стало возможным благодаря образовавшейся экономии средств при проведении конкурсов по выбору подрядчиков.