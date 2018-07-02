В Перми заканчивается ремонт дороги на Южной дамбе

14:25 | 4.07.2018

Работы ведутся по ночам. Уже заасфальтирована большая часть дороги.



На одной из основных магистралей Свердловского района Перми – Южной дамбе – после зимнего сезона развилась сильная колейность, поэтому администрация района решила привести этот участок в порядок.



Ремонт начался 1 июня. Уже полностью отремонтирован тротуар, выполнена большая часть работ по устройству верхнего слоя асфальтобетона. Чтобы не мешать движению транспорта на Южной дамбе днем, подрядчик ведет работы в ночное время. При благоприятных погодных условиях дорога будет полностью заасфальтирована в ближайшее время.



В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Свердловском районе также продолжается ремонт ул. Васильева, Краснова, Гусарова.