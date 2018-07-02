Пермские пригородные поезда будут следовать без остановки у платформы Дзержинская

17:56 | 3.07.2018

Пресс-служба Пермского региона Свердловской железной дороги сообщает, что с 12 июля 2018 года, согласно приказу Федерального агентства железнодорожного транспорта, остановочный пункт Дзержинская, расположенный на участке Пермь II – Пермь I Свердловской железной дороги, будет закрыт для пассажиров пригородных поездов. Воспользоваться электричкой можно будет, добравшись городским общественным транспортом до станций Пермь I или Пермь II.



Закрытие остановочного пункта Дзержинская осуществляется в рамках проекта поэтапного (до 2022 года) высвобождения участка Свердловской железной дороги Пермь II – Пермь I – Мотовилиха с передачей его в распоряжение региона, что предполагает перенос пассажирского сообщения с Горнозаводского направления на альтернативные линии на правом берегу Камы. Планируется, что на остановочном пункте Мотовилиха будет создан современный мультимодальный транспортно-пересадочный узел, объединяющий железнодорожный транспорт с городским автобусным и трамвайным сообщением. Проектом предусмотрено также строительство Северного железнодорожного обхода города Перми с мостовым переходом через Каму.



Рабочая группа, которая создана по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, при рассмотрении данного вопроса руководствовалась необходимостью сохранения баланса между планами по восстановлению исторической части Перми, потребностями пассажиров, грузоотправителей, а также пропускными возможностями инфраструктуры в Пермском железнодорожном узле и на Транссибирской магистрали.



В завершение первого этапа, до 1 декабря 2018 года, планируется выполнить закрытие участка Пермь II – Пермь I.