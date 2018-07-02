1800 жителей Пермского края поучаствовали во всемирной эстафете «Бег мира»

17:42 | 3.07.2018

24–29 июня через Пермский край проходила всемирная эстафета «Бег мира».



Первая встреча участников акции состоялась в Суксуне. Эстафета прошла через Кунгур, поселок Курашим, Платошино, Кукуштан, Лобаново, Пермь, Краснокамск, Нытву, Менделеево, Карагайский и Верещагинский районы, Большую Соснову. Утром 29 июня факел мира был передан в Удмуртию.



Как отмечают организаторы, на каждой точке маршрута к эстафете присоединялось все больше и больше жителей Прикамья. В общей сложности акцию «Бег мира» в регионе поддержало 1800 человек.



Эстафета прошла при поддержке министерства спорта Пермского края и районных администраций.



Напомним, в этом году «Бег мира» проходит на всех континентах и объединяет более 100 стран. Общая протяженность маршрута — 70 тысяч километров, из них 15 тысяч — по территории России.



Российский этап всемирной эстафеты стартовал 12 июня в Тюмени, а официальное закрытие эстафеты состоится 21 сентября — в Международный день мира, в Ставрополе. В этом году акция «Бег мира» на территории Российской Федерации проходит уже в 27-й раз. Основными участниками эстафеты являются команды волонтеров: энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и любителей, которые передают факел мира из рук в руки.