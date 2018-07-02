В Перми ветеран Великой Отечественной войны накануне своего столетия получила гражданство Российской Федерации

15:32 | 3.07.2018

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю в кратчайший срок провели комплекс всех необходимых проверочных мероприятий о приеме в гражданство Российской Федерации уроженки Республики Беларусь накануне ее 100-летнего юбилея.



Женщина родилась в 1918 году в Витебской области. В годы Великой Отечественной войны участвовала в партизанском движении. За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны 2-й степени и орденом Мужества 3-й степени. На фронте потеряла супруга и осталась вдовой. В 1949 году вновь вышла замуж, за военного, с которым проживала в городе Бресте.



По долгу службы супруга перевели в Пермь. С 1974 года женщина проживала в городе Львове. Ее дочь, получив образование, по распределению вернулась работать в столицу края, где проживает по настоящее время. В 2017 году она привезла сюда и мать.



Родственники ветерана войны обратились в Главное управление по вопросам миграции МВД России с вопросом о приеме в гражданство Российской Федерации. Они просили дать семье возможность воссоединиться.



Полицейские помогли дочери ветерана разобраться с документами, оперативно направили необходимые запросы. Спустя несколько дней участница войны приняла Присягу на верность Российской Федерации и получила новый паспорт.



С начала текущего года в Пермском крае приобрели гражданство Российской Федерации 590 иностранных граждан и лиц без гражданства. При работе по делам о гражданстве Российской Федерации особое внимание уделяется участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей (на территории Пермского края с августа 2014 года).



«Для оперативного решения вопросов, связанных с получением гражданства Российской Федерации, на официальном интернет-сайте МВД России имеется раздел «Вопросы гражданства Российской Федерации». В этом разделе представлена справочная информация о порядке рассмотрения заявлений, необходимых процедурах и формах документов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.