На пермской эспланаде начинаются бесплатные тренировки по кроссфиту

13:39 | 3.07.2018

Официальное открытие тренировок произойдет 9 июля в 19.30 на эспланаде (на площадке напротив Законодательного собрания). Посещать занятия могут все желающие.



Сами тренировки стартуют за неделю до официального открытия: 4 и 6 июля в 19.30. Точное расписание работы площадки до конца августа объявят на официальном открытии.



Тренировки будут проводить профессиональные инструкторы, пояснили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми. Желающим принять участие необходимо взять с собой только спортивную форму и коврик: площадка оборудована всем нужным инвентарем, от функциональной рамы до штанги, гирь и блинов.



Дополнительная информация доступна на портале «Умный спорт» умный-спорт.рф.