Опыт Прикамья по формированию добросовестной конкуренции может быть транслирован в другие регионы

12:21 | 3.07.2018

2 июля состоялось подписание соглашения между правительством Пермского края и Федеральной монопольной службой России (ФАС), согласно которому будут синхронизированы усилия сторон по развитию конкуренции в регионе. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и заместитель главы ФАС России Рачик Петросян.



Глава региона отметил, что по итогам недавнего Госсовета РФ был дан дополнительный импульс в развитии конкуренции, определены дополнительные приоритеты для формирования прикладного характера закона о конкуренции. «Федеральная антимонопольная служба задает стандарты ведения добросовестной конкуренции. ФАС сформировано 40 критериев по ведению бизнеса в разных отраслях, по 30 из них показатели Пермского края превышают установленные. Поэтому мы договорились, что, учитывая богатый опыт региона в этом вопросе, мы обозначим для себя дополнительные приоритеты. В случае положительного опыта он сможет применяться в других субъектах страны», — пояснил Максим Решетников.



Замглавы ФАС России Рачик Петросян подчеркнул, что речь идет не об абстрактной конкуренции, а о конкретных отраслевых вопросах. «Это вопросы, которые касаются здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ — это все, что видят люди каждый день, с чем сталкиваются на каждом шагу. Выполнение критериев должно в конечном итоге повысить качество услуг, которые получают граждане», — сказал Рачик Петросян.



В качестве примера Рачик Петросян привел ведение торговли на нестационарных точках. По его словам, добросовестной конкуренцией в этой сфере будет размещение торговых точек на основании выигранного аукциона.



Согласно подписанному документу, стороны будут взаимодействовать по таким направлениям, как создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализации госполитики по развитию и защите конкуренции, а также повышению уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках. Для всех мероприятий по этим направлениям будут разработаны «дорожные карты», конкретизирующие планы мероприятий.



Особое внимание в соглашении уделяется контролю за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства в сфере деятельности субъектов естественных монополий и в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги). Также региональные власти и антимонопольное ведомство договорились содействовать внедрению на территории края Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.



В Пермском крае реализацию соглашения будут осуществлять региональные ведомства: Управление Федеральной антимонопольной службы России и министерство экономического развития и инвестиций.



Цель соглашения — адаптировать к практике положения указа президента «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», которые обсуждались на заседании Госсовета 6 апреля под председательством президента РФ Владимира Путина.



«Сейчас ФАС готовит пятый законодательный пакет, но вместе с законодательством должна меняться и управленческая логика. Считаю важнейшей задачей реализацию так называемых проконкурентных подходов в деятельности органов власти», — заявил на заседании Госсовета глава государства.