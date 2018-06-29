В 2018 году в Прикамье благоустроят более 500 общественных пространств и дворов

18:16 | 2.07.2018

В субботу, 30 июня, в рамках рабочей поездки в Кунгур губернатор Пермского края Максим Решетников провел ряд мероприятий, посвященных реализации программы по формированию комфортной городской среды. Обсуждение этого направления состоялось на заседании Совета глав муниципальных образований. С тем, как программа реализуется на практике, губернатор ознакомился на примере нескольких объектов в Кунгуре.



Как отметил глава региона, программа по формированию комфортной городской среды вызывает живой отклик от жителей, но многое в ее реализации зависит от местных администраций. «На примере Кунгура мы видим, что программа реализуется удачно. Здесь выработано комплексное решение, которое реализуется постепенно. Первый этап — парк с большой детской площадкой. Уже отреставрирован памятник, организована спортивная зона. В планах завершить преобразование улицы, чтобы появилась полноценная прогулочная зона, — поясняет Максим Решетников. — Мы видим, что здесь есть место для отдыха пожилых жителей, для прогулок мам с колясками, и у ребят есть площадка, где можно побегать, поиграть с мячом». Также губернатор обозначил, что краевые власти продолжат контролировать и поддерживать реализацию программы в Прикамье.



Кроме того, глава региона Максим Решетников отметил, что основная работа по этим направлениям началась в том числе благодаря активности самих граждан на портале «Управляем вместе». «Мы видим, что люди готовы участвовать в преобразованиях», — сказал он. Например, обустройство пешеходной зоны ул. Карла Маркса в Кунгуре было выбрано по итогам рейтингового голосования — порядка 2000 кунгуряков проголосовали за его преображение.



По словам и. о. заместителя председателя правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальева, всего в 2018 году в регионе предполагается благоустроить 106 общественных пространств, более 400 дворов и 6 парков. «Типы общественных территорий, на которых запланировано благоустройство, выбраны с учетом мнения жителей, — отметил Антон Удальев. — Больший запрос у населения наблюдается в организации прогулочных зон, парков и скверов, а также благоустройстве площадей, набережных и многофункциональных общественных пространств». По словам руководителя РСТ, многофункциональные пространства должны учитывать интересы сразу нескольких категорий граждан, должна быть обеспечена возможность проведения разнообразного досуга.



Напомним, в феврале 2018 года между правительством Пермского края и Минстроем России подписано соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации президентской программы «Формирование комфортной городской среды», а также по проекту «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)».



В общей сложности в 2018 году на благоустройство в крае будет направлено 955,3 млн рублей. При этом 918 млн рублей будут направлены на реализацию мероприятий по поддержке муниципальных программ формирования комфортной городской среды и еще 37,4 млн рублей — на реализацию мероприятий по поддержке содействия обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). Для сравнения: в 2017 году на благоустройство в Пермском крае было направлено 852,2 млн рублей.