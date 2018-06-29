На пермской набережной стартовал культурный проект «Дни городов Прикамья»

17:59 | 2.07.2018

Мероприятие реализуется в рамках фестиваля «Выходные на набережной». Открыл проект город Чусовой. В этом году он отмечает свой 85-летний юбилей, а сама история освоения Чусовских земель насчитывает уже 450 лет.



Культурная программа «Чусовой. 10 феноменов» длилась на набережной три часа. За это время больше трех тысяч пермяков смогли познакомиться с культурными, историческими, спортивными, промышленными и туристическими феноменами небольшого города.



В течение всего вечера на сцене выступали лучшие творческие коллективы Чусового. Мастера народных ремесел обучали пермяков плетению из бересты и на коклюшках, ткачеству, вышивке и живописи. Любители поэзии смогли посетить творческую встречу с представителями литературных кругов Чусового.



Одним из самых ярких моментов программы стали показательные выступления фристайлеров. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Огонек» им. Постникова на расположенном на набережной батуте продемонстрировали зрителям сложные элементы фристайла, кульбиты и сальто. Пермяки спешили пожать руку бронзовому призеру Олимпийских игр в Сочи – Александру Смышляеву.



Самые яркие эпизоды истории освоения Чусовских земель гости набережной смогли увидеть на мобильной выставке, которая была размещена на променаде. Любой желающий мог сфотографироваться в кольчуге и шлеме казачьего атамана Ермака или попробовать свои силы в боях на мечах.



В субботу, 7 июля, эстафету подхватит Добрянка. В течение лета пермяки смогут поближе познакомиться с Кунгуром, Лысьвой и Краснокамском.