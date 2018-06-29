В этом году пермский департамент градостроительства и архитектуры провел 1572 консультации с владельцами вывесок

17:46 | 2.07.2018

Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации закреплены в постановлении администрации города от 25 октября 2016 года №958. Предприниматели и юридические лица обязаны разместить вывески по новым правилам до 22 октября 2018 года.



К настоящему времени территориальными органами администрации Перми обследовано 2023 здания на предмет нарушения правил благоустройства при размещении вывесок, а также выдано 3722 предложения по приведению вывесок к стандартным требованиям.



Кроме того, 290 вывесок были одобрены при согласовании колерных паспортов зданий.



График приема (регистрации) заявлений о согласовании проекта колерного паспорта либо проекта изменений в колерный паспорт и выдачи результатов рассмотрения заявлений департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми:



улица Сибирская, 15 (цокольный этаж);

вторник-четверг: с 09.00 до 16.00;

пятница: с 09.00 до 12.00;

перерыв: с 12.00 до 13.00, технические перерывы: с 10.45 до 11.00 и с 15.00 до 15.15;

электронный адрес: dga@gorodperm.ru;

телефон для справок: (342) 212-76-98.



Приемный день (консультации специалистов): четверг с 15.00 до 17.00 по адресу: улица Сибирская, 15, кабинеты №314-316.