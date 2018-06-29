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Пермь: новости дня


13:02 | 2.07.2018

Неделя в Перми будет жаркой

Сейчас в столице Прикамья 28 градусов, переменная облачность. Сегодня, 2 июля, днем в Перми ожидается около 30 °C, возможны грозы.

Завтра столбик термометра покажет 30 °C, возможны грозы. В среду, 4 июля, днем воздух прогреется до 31 °C. В четверг будет около 28 °C, есть вероятность дождя. В пятницу — 28 °C, грозы. В выходные, по предварительным прогнозам, будет около 27 °C и грозы.

© «Вечерние Ведомости»

 


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