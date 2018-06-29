Пермским перевозчикам представили проект новой транспортной модели

15:15 | 1.07.2018

В рамках консультативного совета по вопросам организации транспортного обслуживания населения департамент дорог и транспорта и МКУ «Гортранс» представили перевозчикам проект новой транспортной модели города, которая направлена на развитие и обновление действующей транспортной инфраструктуры и позволит упорядочить взаимоотношения с перевозчиками.



В работе совета приняли участие начальник департамента дорог и транспорта Роман Залесинский, начальник МКУ «Гортранс» Анатолий Путин, депутаты Пермской городской Думы Алексей Оборин и Дмитрий Федоров, представители ГИБДД, УГАДН и крупных транспортных компаний, таких как ООО «Дизель», ИП Колесников, ООО «Вираж».



— Главными задачами разработки новой модели являются повышение качества организации перевозок пассажиров, снижение аварийности и происшествий с пассажирами, а также реализация положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, регулирующего взаимоотношения организатора перевозок и перевозчиков. Мы уже начали обсуждать модель с перевозчиками и общественностью, тем более что новые контракты будут заключаться уже в этом году, — отмечает Анатолий Путин, начальник МКУ «Гортранс».



Так, запланировано, что изменится формат работы с перевозчиками, что позволит повысить качество перевозок. Предполагается, что уже как минимум четыре автобусных маршрута — № 3, 36, 60 и 62 — в этом году будут разыграны на конкурсах по новым правилам. Администрация будет оплачивать перевозчикам работу за километр пробега, что позволит избежать «гонок за пассажиром» и повысить надежность работы транспорта.



Ужесточатся и требования к перевозчикам, участвующим в конкурсе, в числе которых будет прописано обновление подвижного состава, техническое оснащение автобусов, а также качество обслуживания пассажиров. В результате у департамента появится больше механизмов воздействия на перевозчика и контроля за организацией перевозок в Перми.



Исполнение проекта предусмотрено в период 2018–2023 гг. За это время в городе планируется внедрение безналичной оплаты проезда и единых проездных документов, в том числе пересадочных, на всех видах транспорта.



— Органам власти и перевозчикам необходимо обращать внимание как на комфорт перевозки пассажиров, так и на безопасность, — отмечает Татьяна Пестрякова, председатель совета ветеранов Индустриального района Перми. — Зачастую пожилым людям очень неудобно размещаться в автобусах, оснащенных высокими ступенями, и на сиденьях, которые расположены на возвышенных площадках. Поэтому необходимо выставлять требования перевозчикам о выпуске низкопольных транспортных средств для удобства посадки населения. Кроме того, водители автобусов должны перестать устраивать гонки на линии, подрезать друг друга, перегораживать проезд, борясь за посадку пассажиров. Это отражается в первую очередь на нашей безопасности. Зачастую водители торопятся и даже не подъезжают к остановке. Эту ситуацию нужно менять.



— Нам пока представили общую модель работы. Она, безусловно, требует детализации. Так, например, было озвучено, что при проведении торгов будет учитываться возраст подвижного состава, который не должен превышать три года. При этом не уточнено, будет ли конкурентное преимущество по вместимости автобусов и экологическому классу. Я надеюсь, что все эти вопросы при дальнейшей проработке модели и выставлении перевозчику технического задания будут сняты, — заявил Михаил Ухватов, директор НП «Единый союз перевозчиков».