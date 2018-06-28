Сборная Пермского края стала победителем I смены оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец»

11:04 | 30.06.2018

Сегодня, 30 июня, в Пермь возвращаются участники первой смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец». С собой они привезут Кубок победителей.



Награда достается пермякам не впервые. В прошлом году они стали победителями 2-й смены, в 2016 году были лучшими в 1-ю смену.



Сборная Пермского края, сформированная из учеников 7–8-х классов школ Перми, Губахи, Красновишерска и поселка Марковский Чайковского района, выступала в группе «Гвардеец-1». Соперники достались сильнейшие, но наши гвардейцы показали характер. По сумме всех видов программы сборная Пермского края стала безоговорочным победителем.



Медали и Кубок пермякам вручили 29 июня, в день завершения первой смены. От имени полпреда президента в ПФО Михаила Бабича ребят поздравил Владимир Колчин: «Уверен, что для многих из присутствующих участие в программе лагеря «Гвардеец» станет импульсом для выбора жизненного пути и профессии».



Торжественным моментом стало вступление участников «Гвардейца» в ряды движения «Юнармия». Пермяки вместе со вчерашними соперниками по состязаниям принесли первую в своей жизни присягу на верность Родине.