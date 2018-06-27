Пермский политех вошел в топ элитных вузов России по версии Forbes

16:07 | 29.06.2018

Редакция журнала Forbes подготовила первый рейтинг российских вузов, оценив их по 10 параметрам, разбитым на три группы: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes.



В число российских вузов, выпускники которых имеют предпринимательскую жилку, способны в дальнейшем войти в список Forbes или стать частью российской политической элиты, вошел Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).



Пермский политех расположился на 52-й строчке рейтинга с показателями качества образования 20,4, качества выпускников — 15,65, фактора Forbes — 1,96.



Отметим, по некоторым показателям пермский университет опережает лидеров рейтинга. Так, по качеству выпускников ПНИПУ набрал больше баллов, чем Московский физико-технический институт, занимающий 3-ю строчку рейтинга, а по фактору Forbes он выше лидера рейтинга — Российской экономической школы.



По информации министерства образования и науки Пермского края, одним из выпускников вуза, вошедших в один из списков Forbes, стал в 2016 году Олег Кивокурцев, основатель компании Promobot.



Среди успешных предпринимателей — выпускников ПНИПУ можно отметить Максима Перельмана, создавшего компанию «Новомет». Также выпускники вуза возглавляют ведущие российские компании: Иноземцев А.А. («ОДК-Авиадвигатель»), Семикопенко Н.А. («Редуктор-ПМ»), Остапенко С.В. (ОДК-СТАР), Андреев А.Г. (ПНППК), Шатров В.Б. (НПО «Искра»).



За основу исследования журнала Forbes, поясняют авторы, взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования России. Методика рейтинга учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Также Forbes изучил биографии более 1600 представителей российской элиты — участников списка Forbes и их детей, руководителей частных и государственных компаний, чиновников и депутатов.



Таким образом, вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования (максимум 50 баллов), качество выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (максимум 20 баллов).