Пермь: новости дня
13:33 | 29.06.2018
Пермский край и Франция организуют совместные туристические маршруты
Как отметил губернатор, в первую очередь Пермский край известен как промышленный центр. При этом регион имеет богатую культурную и научную историю. «Пермский край открыт для сотрудничества, поэтому для сопровождения инвесторов на всех этапах работы в Пермском крае создано Агентство инвестиционного развития. По принципу одного окна, на безвозмездной основе, мы предоставляем любую помощь инвестору — от идеи до запуска проекта», — обратил внимание присутствующих губернатор.
Бизнесменам Максим Решетников представил потенциальные направления инвестирования, в которых заинтересован регион: для инвестиций открыты гостиничный бизнес, конгрессно-выставочная деятельность, индустрия развлечений и ретейл.
Отдельно глава региона остановился на том, что делают краевые власти для развития региона, в том числе на комплексном развитии столицы края к ее 300-летнему юбилею. В числе приоритетов развития Перми — преобразование старых промышленных зон, создание по примеру европейских столиц на территории бывших промышленных предприятий новых центров притяжения. Ярким примером таких изменений становится бывшая площадка завода «Ремпутьмаш» в центре Перми. Над общей концепцией уже работают специалисты, по словам губернатора, проект обязательно будет учитывать аккуратную реставрацию объектов культурного наследия.
Власти Пермского края активно развивают туристический потенциал региона. На днях завершилась презентация туристических маршрутов туроператорам из Китая. Особенно представителей Поднебесной заинтересовал «Красный маршрут», предполагающий знакомство с городами России, связанными с биографией В.И. Ленина.
После презентации инвестиционного и культурно-туристического потенциала Прикамья губернатор Максим Решетников ответил на вопросы потенциальных инвесторов и представителей местных властей и договорился с французскими бизнесменами о более подробном обсуждении инвестиционных проектов.
Отметим, власти Пермского края активно продвигают инвестиционный и туристический потенциал региона на международном уровне. Ведется работа по совершенствованию и расширению возможностей экотуризма, оказывается поддержка действующим культурным проектам: Дягилевскому фестивалю, «Камве», фестивалю «Тайны горы Крестовой» и другим фестивальным проектам, которые традиционно привлекают большое количество иностранных гостей.
© «Вечерние Ведомости»
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