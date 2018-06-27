Пермь: новости дня
12:38 | 29.06.2018
Пермяки могут следить за ходом ремонта дорог на интерактивной карте
Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации города, в 2018 году в Перми будет отремонтировано около миллиона квадратных метров дорог. Это 27 дорожных объектов, 23 из которых ремонтируются в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» за счет средств федерального бюджета, остальные за счет городского и краевого бюджетов.
В настоящее время ремонтные работы ведутся на большинстве объектов, вошедших в программу, например, на улицах Космонавта Леонова, Грачева, Екатерининской, Петропавловской, Гремячий Лог, Василия Васильева, Южной дамбе. Работы на улице Механошина на участке от улицы Куйбышева до шоссе Космонавтов выполнены на 1,5 месяца раньше установленного срока.
Кроме того, ведется ремонт на Коммунальном мосту. На Северной дамбе подрядчику необходимо завершить ремонт тротуаров, газонов и чугунного ограждения, выполнить установку металлического ограждения, дорожных знаков и завершить работы по озеленению. С 1 июля начнутся работы на втором участке улицы Уральской — от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки.
В 2018 году планируется завершить работы по реконструкции пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель), начатые в 2017 году. Проектом предусмотрено устройство шести полос движения, по три в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Ширина каждой обособленной проезжей части на пересечении с новым путепроводом составит 12 метров.
На интерактивной карте (yandex.ru/maps/50/perm/?um=constructor%3Af4ca20534fd4fa5f288e70207fb3a71f71d324e0a6851c82c2ee60f64240344c&source=constructorLink&mode=usermaps&ll=56.293344%2C58.030831&z=10) размещена информация об объекте, видах работ, подрядной организации, выполняющей ремонт. Ознакомиться с картой можно на главной странице сайта администрации Перми gorodperm.ru.
На протяжении последних лет город системно наращивал объемы вложений в дорожную отрасль. За 2016–2017 годы в городе отремонтировано 2 млн кв. метров дорог, сданы две ключевые развязки — это площадь Восстания и улица Макаренко, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе.
© «Вечерние Ведомости»
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