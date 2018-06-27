Из-за остановки Чусовских очистных сооружений в части районов города завтра отключат воду

18:03 | 28.06.2018

С 29 июня по 1 июля на Чусовских очистных сооружениях пройдут профилактические работы. В части районов города будет отключено водоснабжение с 20:00 29 июня до 08:00 1 июля, сообщает ООО «Новогор-Прикамье».

Вода будет отключена в следующих районах города:

- Дзержинский район, правобережная часть района – полностью;

- Индустриальный район - полностью, кроме домов по адресам:

- улица Братьев Игнатовых, 2;

- улица Дениса Давыдова, 7;

- улица Качалова,15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

- улица Мира, 90, 92, 92а, 94;

- улица Одоевского,16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28;

- шоссе Космонавтов, 110-166, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 177, 179, 179а, 181а, 189-209;

- Кировский район – полностью;

- Ленинский район – улица Луначарского от улицы Максима Горького до улицы Попова; улица Пушкина от улицы Максима Горького до улицы Куйбышева; улица Эпроновская; Баковый переулок;

- Мотовилихинский район – полностью, кроме микрорайона Городские горки от улицы Уральская до улицы Макаренко, микрорайон Цирк, микрорайон Рабочий поселок;

- Орджоникидзевский район – полностью;

- Пермский район – микрорайоны Фролы и Ферма,

- Свердловский район – полностью, кроме микрорайона Николая Островского.

Пониженное давление и перебои водоснабжения могут быть в квартале, ограниченном улицами 25-го Октября – Пушкина – Николая Островского – Белинского, а также в микрорайонах Вышка-1, Городские горки, Мильчакова.

Ссылка на карту районов Перми, попадающих под отключение из-за остановки Чусовского водозабора.

Подвоз воды будет организован к социальным объектам (детским домам, домам престарелых, санаториям) и медицинским учреждениям с постоянным пребыванием больных.

Для уточнения информации нужно обращаться по телефонам 068, 210-06-80.