В минтрансе Прикамья ответили на вопрос, заданный на депутатском приеме Михаила Арзуманова

14:56 | 28.06.2018

На прием к депутату ЗС Михаилу Арзуманову обратились жители деревни Большая Мось с жалобой на то, что дорога, которая ведет к населенному пункту, полностью разбита. Периодически на ней пытаются сделать ямочный ремонт, но его, по словам заявителей, хватает до первого дождя.



Краевой минтранс запросил информацию у главы Фроловского поселения Пермского района Сергея Чекменева. Он сообщил, что дорога от Голого Мыса до дер. Большая Мось была заасфальтирована в 2017 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», поскольку часть Пермского района входит в состав Пермской агломерации. Состояние дороги на сегодняшний день нормативное. В деревне дорогу капитально отремонтировали в 2015 году, покрытие грунтовое, в настоящее время осуществляется ее текущее содержание.