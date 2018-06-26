Пермь: новости дня
12:44 | 28.06.2018
В июле в Перми изменится расписание нескольких автобусов
Так, на маршруте № 6 «Микрорайон Железнодорожный — Центральный рынок» по просьбам пассажиров увеличится количество автобусов в межпиковое время, рассказали в департаменте дорог и транспорта администрации Перми. Таким образом, сократится интервал между отправлениями с остановки «Школа № 55».
Для автобуса № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» на период проведения ремонта Коммунального моста будут скорректированы отправления рейсов в течение дня, чтобы повысить регулярность.
Автобусы № 36 «Улица Мильчакова — микрорайон Вышка-2 — микрорайон Вышка-1», № 41 «ПНИПУ — Студенческий городок» и № 71 «10-й микрорайон — Учебный комбинат — микрорайон Чапаевский» перейдут на летний режим работы.
Подробное расписание доступно на map.gortransperm.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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