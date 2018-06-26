В Прикамье аттестаты зрелости получили 34 ребенка, оставшиеся без попечительства родителей

17:43 | 27.06.2018

Сегодня, 27 июня, во Дворце молодежи состоялся «Бал выпускников» для воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в государственной поддержке. Торжественное, яркое событие стало замечательным стартом во взрослую, самостоятельную жизнь. Праздник ежегодно проводится министерством социального развития Пермского края при поддержке общественных организаций.



В этом году аттестаты зрелости получили 34 человека. В мероприятии приняли участие выпускники организаций для детей-сирот региона, имеющие высокие достижения в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.



Поздравление выпускникам направил губернатор Пермского края Максим Решетников: «Совсем скоро вы начнете самостоятельную жизнь. Позади остались школьные годы. За это время вы приобрели серьезный багаж знаний, которые обязательно пригодятся в будущем. Встретили верных друзей. Навсегда запомнили мудрые советы учителей и наставников. Сегодня перед вами открыты все дороги. И это действительно так: наше будущее — в наших руках. Я верю, что у вас в жизни все получится. Верьте и вы в себя, никогда не сдавайтесь. Ставьте перед собой самые смелые цели и достигайте их».



Слова приветствия и поздравления в адрес ребят также прозвучали от уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, заместителя министра социального развития, преподавателей, воспитателей и представителей общественных организаций.



Отметим, в Пермском крае дети-сироты получают активную поддержку. Выпускники обеспечиваются собственным жильем: предполагается, что в 2018 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет приобретено более 1000 квартир. Особое внимание уделяется вопросу их социального сопровождения — на каждой территории региона работают социальные участковые. Они оказывают детям-сиротам помощь в обучении, получении профессии, трудоустройстве. Чтобы получить такую помощь, ребенку необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.