Муниципалитетам Прикамья уже распределены средства на ремонт дорог в 2019–2020 годах

16:48 | 27.06.2018

Состоялось выездное заседание комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края в Добрянском районе. В его работе приняли участие министр транспорта Николай Уханов, член Общественного совета при министерстве транспорта Егор Лобанов, представители администраций Добрянки и Добрянского района.



В рамках своего доклада министр транспорта Николай Уханов сообщил, что средства на 2019–2020 годы муниципалитетам уже распределены, соответствующие постановления правительства уже приняты. Предусмотрено направление более 2 млрд рублей из регионального бюджета на строительство, реконструкцию и выполнение текущего и капитального ремонта на дорожных объектах муниципального значения. Это позволяет территориям еще до наступления нового ремонтного сезона приступить к верстке планов, заблаговременно объявлять и проводить конкурсные процедуры.



Таким образом, выполняется поручение губернатора Пермского края Максима Решетникова о ежегодном направлении средств из Дорожного фонда каждому муниципалитету на условиях софинансирования (5 % местный бюджет и 95 % краевой). При этом важно отметить, что часть муниципальных дорог была передана на содержание региональным властям. Так, в 2018 году муниципалитеты передали 400 км дорог, и их содержание теперь осуществляется за средства краевого бюджета.



Плановые объемы финансирования муниципалитетов региона на строительство и ремонт дорог составляют в 2019 году 4,5 млрд, в 2020 году — 4,3 млрд рублей с учетом федеральных программ поддержки и субсидирования и средств регионального Дорожного фонда.



При этом министр обозначил, что, к сожалению, в поселениях не хватает специалистов для осуществления эффективного контроля работы подрядчиков. В связи с этим краевые власти предлагают передать функции заказчика в районные администрации, где такие специалисты есть. Кроме того, профильное ведомство готово их обучать правилам размещения заказов, контролю ведения работ.



В 2017 году проверку качества отремонтированных дорог провели в 22 муниципальных образованиях, было проверено 70 объектов. Начиная с 2018 года, учитывая опыт прошлого года, а также увеличение объемов проводимых работ по ремонту дорог, проверка будет проводиться в обязательном порядке на каждом дорожном объекте.



Председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин отметил, что депутаты крайне пристальное внимание уделяют дорожной отрасли. Буквально на днях краевые парламентарии рассмотрели на пленарном заседании вопрос о ходе реализации инвестиционных проектов региона. При этом депутаты, понимая важность вопроса приведения муниципальных дорог в нормативное состояние, не оставляют без внимания и эту тему. С 2017 года органам местного самоуправления выделяются значительные средства на ремонт и содержание дорог местного значения: в прошлом году более 4 млрд руб., в 2018-м — около 5 млрд руб.



Акцент в ходе выездного заседания сделан на вопросах реализации муниципальных проектов. Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов в кабинете, участники заседания провели объезд дорожных объектов в Полазне и Добрянке. Качеству отремонтированных в прошлом году дорог депутаты дали высокую оценку. «Район совместно с министерством транспорта хорошо поработали. Как положительный момент отмечу, что все дорожные объекты нынешнего года проверяются на качество проведенного ремонта в лабораторных условиях», — отметил Виктор Плюснин.



Отметим, с 2017 года отремонтированные участки дорог проверяются общественными инспекторами от Общественной палаты Пермского края и Общественного совета при минтрансе. По итогам работы в прошлом сезоне этот вид контроля за ремонтом дорог показал высокую эффективность — было обнаружено более 200 потенциальных нарушений. Кроме того, в этом году 100 % объектов подвергнутся лабораторным исследованиям.