Прикамье и Дания совместно развивают новый туристический маршрут

15:17 | 26.06.2018

Состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания в Российской Федерации Томасом Винклером. Стороны обсудили направления сотрудничества, в частности развитие туристического направления, связанного с именем исследователя Витуса Беринга.



В приветственном слове губернатор Максим Решетников отметил, что Пермский край и Дания взаимодействуют по нескольким направлениям, в том числе по образованию, сельскому хозяйству и туризму. В мае этого года в Копенгагене и Хорсенсе прошли Дни Витуса Беринга, которые инициировала команда датских и прикамских энтузиастов. «В России создается крупнейший проект — протяженный туристический маршрут по следам камчатских экспедиций XVIII века. Он включает 39 регионов России и 8 стран мира. На Урале он проходит через 3 региона — Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области. С пермской стороны вся необходимая работа по подготовке маршрута проведена. Маршрут уже используется, в том числе иностранными туристами», — пояснил глава Прикамья.



Посол Дании, в свою очередь, отметил, что власти страны готовы оказать необходимую поддержку в вопросе развития туристического маршрута по следам Камчатской экспедиции, а также продолжить проведение Дней Витуса Беринга в Копенгагене. В продолжение беседы полномочный посол Дании Томас Винклер также высоко оценил уровень организации и проведения Дягилевского фестиваля и отметил, что ощущать себя частью международного культурного фестиваля, который стал традицией Пермского края, приятно.



Кроме того, посольство королевства всегда рекомендует датским компаниям в качестве центра развития в России именно Пермь, добавил Томас Винклер. Напомним, в прошлом году делегация Дании посетила Пермь также в рамках Международного Дягилевского фестиваля. Тогда сенсационным стал «подводный» концерт датского ансамбля Between Music «AquaSonic».