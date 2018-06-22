В Перми обустраивают новые места отдыха в городских лесах

17:12 | 25.06.2018

Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, в городских лесах идет активное обустройство комплексных мест отдыха. Новые места отдыха появились в Верхне-Курьинском, Левшинском, Черняевском лесничествах.



В этом году ТОС «Комплекс ПГТУ» запланировало обустроить экологическую тропу «Родник ППИ». Участковый лесник Верхне-Курьинского лесничества Ольга Иванова с готовностью поддержала идею.



- К роднику вела хорошо обозначенная тропа, что указывало на популярность этого места. Вблизи источника на живописной поляне обнаружили бивуак со сколоченными на скорую руку столиком и скамейками. Тут же возник план обустройства родника и поляны, - отмечает член совета ТОС Владимир Колясников.



Также было оборудовано место у развилки троп, известное у лыжников и пеших туристов как «Елочки». И это не единственная инициатива, которая реализуется в участковых лесничествах.



Так, например, в начале мая в Верхне-Курьинском лесничестве было создано новое место отдыха (квартал 16, выдел 32) – стол и скамейка из распиленных деревьев.



В Левшинском участковом лесничестве в середине июня были оборудованы два простых места отдыха в виде небольшой беседки из бревен (квартал 81, выдел 18 и квартал 59, выдел 6).



В мае и июне в Черняевском лесу были отремонтированы места отдыха на «Тропе здоровья», площадка перед визит-центром, комплексное место отдыха «Солнечная поляна», на входе экологической тропы «Дорога домой» установлены арки из деревьев. Помимо этого, во всех лесничествах производится ремонт или создание новых аншлагов.



Развитие рекреации на территории городских лесов не только обеспечивает возможность изучения уникальных уголков пермской природы, но и способствует формированию экологической культуры у пермяков, начиная с самого юного возраста.