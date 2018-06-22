Пермяки могут бесплатно побегать на четырех городских стадионах

14:10 | 25.06.2018

До конца лета на пробежку горожан ждут «Динамо», «Юность», «Прикамье» и «Гайва».



Занятия на беговых дорожках этих четырех стадионов будут бесплатными. Услуга доступна до 1 сентября ежедневно с открытия и до закрытия стадионов.