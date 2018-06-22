Авиашоу «Крылья Пармы» в Прикамье посетило 50 тысяч зрителей

12:25 | 25.06.2018

В субботу, 23 июня, на авиабазе «Сокол» состоялось масштабное авиашоу — «Крылья Пармы». По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, количество гостей составило порядка 50 тысяч человек.



Центральным событием мероприятия стало выступление пилотажной группы «Русские витязи» на шести уникальных Су-30 СМ.



Свое мастерство в пермском небе показали парашютисты и спортсмены на легких самолетах — пилотажная группа из Уфы «Серебряные крылья».



Гостям авиашоу была предоставлена возможность осмотреть кабину самолетов Су-24 и МиГ-31, сделать фотографию за штурвалом. Для детей работали специальные площадки с играми и конкурсами.



Авиашоу «Крылья Пармы» проходит в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» при поддержке Министерства обороны РФ, правительства Пермского края, авиационной базы «Сокол», министерства культуры Пермского края, ОАО «Международный аэропорт «Пермь».