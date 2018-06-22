В Пермь пришла жара

12:20 | 25.06.2018

Сейчас в столице Прикамья 27 градусов, солнечно. Сегодня, 25 июня, днем в Перми ожидается до 29 °C.



Завтра столбик термометра поднимется до 32 °C, ночью будет около 20 °C. В среду, 27 июня, будет до 31 °C, возможны локальные грозы. В четверг начнется небольшое похолодание, сохранится вероятность гроз. В пятницу будет около 26 °C, солнечно. В выходные температура снова повысится.