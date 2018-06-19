Пермь: новости дня
15:39 | 21.06.2018
В Перми уложен новый асфальт на Шахтерской и Чердынской
Подрядная организация завершила ремонт дорожного покрытия на улицах Шахтерской и Чердынской. Работы на объектах проводились картами свыше 25 кв. метров во всю ширину проезжей части.
На участке улицы Шахтерской от улицы Подводников до проспекта Декабристов подрядчик срезал изношенное дорожное покрытие и уложил новый слой асфальтобетона. Там, где было необходимо, отремонтировали верхние строения колодцев. Обновлено дорожное покрытие и во внутриквартальном проезде улицы Чердынской от дома № 22 до дома № 38. Общая площадь ремонта на этих объектах составила более 2,5 тысячи кв. метров.
Ранее новый асфальт был уложен на участках улиц Карпинского, Рязанской, Милиционера Власова, Качалова, Мира, Советской Армии, 9 Мая, Снайперов, Комбайнеров и других.
В рамках реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжается масштабный комплексный ремонт улиц Космонавта Леонова и Архитектора Свиязева. Работы на этих объектах ведутся по графику. Ремонт планируется завершить до конца лета.
Также подрядная организация приступила к ремонту бульвара по улице Братьев Игнатовых. Работы ведутся на участке от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Уже завершилась разборка тротуара, ведется установка нового бордюрного камня, устройство нижнего выравнивающего слоя. Затем начнется укладка нового асфальтобетонного покрытия.
Ремонт популярного места отдыха горожан будет проводиться комплексно. Подрядчик обновит асфальтовое покрытие пешеходных дорожек, установит по периметру бульварной части улицы Братьев Игнатовых ограждения, чтобы предотвратить парковку автомобилей на газонах. Сами газоны также будут восстановлены. Малые архитектурные формы — скамейки и урны — вернутся на свои места по окончании ремонта.
Завершить все ремонтные работы планируется к концу июля. Проход по бульвару до этого времени будет затруднен. Пермякам рекомендуется планировать свой маршрут для прогулок с учетом проводимых работ.
© «Вечерние Ведомости»
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