Компания «Новомет» вложит 600 млн рублей в новое производство в Перми

15:23 | 21.06.2018

Сегодня, 21 июня, губернатор Пермского края Максима Решетникова посетил предприятие АО «Новомет-Пермь». В ходе визита руководство компании представило главе региона новый инвестиционный проект по освоению площадки «Велта».



Сейчас здесь готовятся к запуску нового инвестиционного проекта по производству высокотемпературного нефтепогружного кабеля и оборудования для заканчивания скважин. Это позволит компании сократить зависимость от поставщиков, снизить себестоимость продукции, а также позволит создать порядка 70 новых рабочих мест.



В Пермском крае проводятся мероприятия, способствующие увеличению объемов промышленного производства. В частности, краевые власти организуют промышленные выставки для крупнейших заказчиков, таких как ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», «Сибур», «Россети» и другие. По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, нужно не только «дозагружать» предприятия, но и помогать им создавать новые производства. «Важно помогать нашим предприятиям создавать что-то новое: обновлять оборудование, создавать новые рабочие места, вкладывать в новые корпуса, создавать новые цеха. Эта работа на среднесрочную перспективу, ее не увидеть одномоментно. Результаты будут видны через 3–5 лет, поэтому нужно постоянно создавать некоторый задел на будущее», — обозначил губернатор.



В рамках встречи стороны обсудили, какую помощь могут оказать краевые власти для реализации нового инвестпроекта компании. В частности, краевые власти готовы помочь с вопросом по дорожной инфраструктуре и оказать содействие в переговорах по подключению электроэнергии.



«Мы видим перспективу роста продаж нашей продукции, в том числе благодаря санкциям, на российском рынке. Инвестиции в проект составят порядка 600 млн рублей. Сейчас наш основной вопрос — развитие инфраструктуры. Это подъездные пути к производству, подключение газа и электричества», — пояснил генеральный директор АО «Новомет-Пермь» Максим Перельман.



По его словам, сейчас компания завершает проектные работы и производит капитальный ремонт необходимых корпусов. Планируется, что первую продукцию на новом производстве «Новомет» начнет выпускать осенью 2019 года.



В ближайшие годы повышенный спрос на высокотемпературный кабель как на российском рынке, так и в зарубежных странах будет обеспечен ростом доли «нетрадиционной» нефти. Условия добычи становятся более жесткими (процесс происходит в условиях повышенных температуры и давления). Как объясняют специалисты компании, нефтепогружной кабель обеспечивает стабильную работу двигательной установки даже в таких условиях.



В связи с тем, что стоимость высокотемпературного кабеля может достигать 60 % в стоимости установки, наличие в своем активе мощностей по производству высокотемпературного кабеля позволит компании снизить стоимость выпускаемых установок, сократить зависимость от поставщиков, зачастую иностранных компаний.



Более 70 % выпускаемой продукции планируется поставлять на зарубежные рынки (Ирак, Кувейт, Венесуэла и прочее). Проектная мощность проекта — выпуск 180 км высокотемпературного нефтепогружного кабеля в месяц, однако в дальнейшем мощность может быть увеличена вдвое.



Отметим, группа компаний «Новомет» — один из российских лидеров нефтяного машиностроения, занимающийся производством нефтепогружного оборудования, оказания сервисных услуг. Специализируется на инновационных разработках.



Основные виды деятельности: создание полнокомплектных установок для добычи нефти (УЭЦН) и водоподъема, сопровождение оборудования, комплексный сервис — от подбора к скважине до капитального ремонта.



Сервисное подразделение включает в себя 5 обособленных подразделений на территории РФ (Западная Сибирь, ХМАО, ЯНАО, Оренбургская обл.), 2 филиала в странах СНГ (Азербайджан, Казахстан) а также сервисные базы в Египте, Кувейте, Ираке, Индонезии, Аргентине, ОАЭ, Эквадоре, Венесуэле, Колумбии, Канаде, США, Румынии.



Сегодня компания присутствует более чем в 20 странах. На зарубежном направлении самый крупный рынок сбыта для «Новомета» — страны Южной Америки (Колумбия, Венесуэла, Аргентина, Эквадор). В 2018 г. компания планирует расширение географии присутствия за счет Турции, Италии и других стран.