На «Крыльях Пармы» выступят «Русские витязи»

12:27 | 21.06.2018

В субботу, 23 июня, в Перми пройдет ежегодное авиашоу «Крылья Пармы». Мероприятие состоится на закрытой военной авиабазе «Сокол», которая открывается только раз в год специально для фестиваля.



В этом году зрители увидят полет знаменитых «Русских витязей» — единственной в мире авиационной группы, выполняющей фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-30СМ.



Впервые на «Крыльях Пармы» свое мастерство на спортивных самолетах RV-7 («Цетус») покажет пилотажная группа «Серебряные крылья» (Башкортостан). Они выступят сольно, в парах, покажут имитацию воздушного боя.



Программа авиашоу стартует в 12:00. Гости мероприятия смогут посетить статическую экспозицию и осмотреть самолеты Су-24 и МиГ-31. Юных посетителей ждут развлекательные детские площадки. По традиции комментатором станет Николай Анисимов, «голос» российских пилотажных групп.



Авиашоу «Крылья Пармы» проходит в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» при поддержке Министерства обороны РФ, правительства Пермского края, авиационной базы «Сокол», министерства культуры Пермского края, ОАО «Международный аэропорт «Пермь».