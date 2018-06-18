В Перми состоялся «Педагогический маркет» для молодых учителей

16:52 | 20.06.2018

20 июня в парке им. Горького состоялся четвертый по счету «Педагогический маркет». Это один из ключевых проектов для городского департамента образования по привлечению молодых специалистов в отрасль.



Старт мероприятию был дан на главной сцене парка им. Горького. Глава Перми Дмитрий Самойлов поприветствовал педагогов.



— Рад поздравить вас с окончанием учебного года. Желаю, чтобы вы здесь почерпнули как можно больше полезных знаний и передовых практик. В майском указе президента Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» среди приоритетных задач важное место занимает программа образования. Совместно с правительством Пермского края мы строим школы, детские сады, а вот душа и знания ребят, обучающихся в этих учреждениях, за вами — за педагогическими коллективами. Верю, что вы — молодые педагоги — выполните эти задачи, — обратился глава города к молодым педагогам.



Отметим, в этом году в рамках «Педагогического маркета — 2018» для педагогов организовано более 40 различных мастер-классов на пяти основных площадках: арт, game, бьюти, спорт и образование. Степ-аэробика, йога, танцы, искусство дефиле, рисование на воде и пене, аквагрим, мульти-мир, путь героя, тимбилдинг — это далеко не полный список мастер-классов, в которых приняли участие порядка 500 гостей мероприятия. К пермским педагогам в этом году присоединились коллеги из Пермского края.



В этом году цвет «Педмаркета» — красный. Он символизирует целеустремленность и активность. Это цвет энергичных и смелых людей. Общепринято связывать этот цвет с волонтерским движением во всем мире. Так, представители фонда помощи детям «Дедморозим» в этом году провели ежегодную акцию по сбору средств в новом формате — игра с элементами квеста. Участвуя в ней, любой желающий мог сотворить небольшое чудо, а затем выиграть памятный приз.



Лето, солнце, спорт, чемпионат мира по футболу, энергия, Год волонтерства в России — вот ключевые ассоциации нынешнего маркета, организованного предметно-языковой школой «Дуплекс» совместно с департаментом образования администрации города Перми.



Напомним, департамент образования ведет системную работу по привлечению молодых специалистов в отрасль. Для них проводятся различные конкурсы и мероприятия. Так, в течение 2017–2018 учебного года для молодых педагогов города организовано и проведено восемь заседаний Школы молодого педагога; творческие конкурсы «Танцевальный баттл», «Я — самая! Я — самый!», «Фестиваль КВН», «Педагогические стартапы»; конференции «Лестница успеха» и ТЕД; традиционное праздничное мероприятие для вновь пришедших молодых педагогов «С Новым учебным годом, или Добро пожаловать в Образование»; педагогический автопробег и другое.



Самые активные и перспективные педагоги города включены в кадровый резерв департамента образования и направлены на обучение в Высшую школу экономики.



Всего за учебный год в мероприятиях приняли участие более трех тысяч молодых педагогов города.