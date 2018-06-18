В выходные на пермской эспланаде пройдет открытое первенство Пермского края по уличному баскетболу «PERM OPEN 2018»

16:26 | 20.06.2018

23–24 июня в центре Перми на городской эспланаде возле памятника «Героям фронта и тыла» пройдет традиционное открытое первенство Пермского края по уличному баскетболу «PERM OPEN 2018».



Первенство Пермского края по уличному баскетболу состоится в рамках масштабного летнего фестиваля «Пермский период. Новое время». Площадкой проведения фестиваля станет весь город Пермь с его парками и скверами, театрами и концертными площадками, а мероприятия, включенные в его программу, будут проходить все лето.



«PERM OPEN 2018» станет спортивным украшением фестиваля. Ежегодно турнир собирает большое количество участников как на стритбольных площадках, так и на зрительских трибунах. В первенстве принимают участие мальчишки и девчонки, юноши и девушки, мужчины и женщины сразу шести возрастных категорий, начиная от самых маленьких баскетболистов и заканчивая ветеранами баскетбола. Поддержать их приходят друзья и родные, а также просто любители этого вида спорта. Кроме этого, в рамках уличного баскетбола на площадке встречаются семейные команды, трудовые коллективы, политики и другие известные люди нашего города. Отдельно проводится турнир 2x2, в котором одновременно на площадку выходят только два участника команды. Заявки на участие в турнире, кроме категорий мужчины и женщины 2x2, можно подать на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края: sport.permkrai.ru/participation. Заявочная кампания продлится до 15:00 21 июня. По всем вопросам, связанным с заявочной кампанией, можно обратиться по телефону +7 (342) 204-50-20.



Открытие «PERM OPEN 2018» состоится 23 июня в 11:50. Поприветствовать всех участников соревнований планируют губернатор Пермского края Максим Решетников, министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, олимпийская чемпионка Светлана Антипова, генеральный директор БК «ПАРМА» Александр Башминов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин и председатель президиума Федерации баскетбола Пермского края Сергей Богуславский. Кроме игр, для всех любителей баскетбола в рамках «PERM OPEN 2018» состоится мастер-класс и автограф-сессия с участием игроков БК «ПАРМА», зажигательные танцы от группы поддержки клуба, маскотов ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» и других пермских коллективов.



Кроме этого, ожидается множество призов и подарков от партнеров и спонсоров. Все это и многое другое — 23–24 июня в рамках открытого первенства Пермского края по уличному баскетболу «PERM OPEN 2018».