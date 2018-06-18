Житель Прикамья выплатил накопленную за полтора года задолженность по алиментам

15:37 | 20.06.2018

Судебные приставы межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств взыскали с неплательщика крупный долг по алиментам, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



После развода по решению суда мужчина обязан выплачивать средства на содержание 9-летней дочери и нетрудоспособного 27-летнего сына. Согласно постановлению суда, размер алиментов составляет четверть всех видов заработка до совершеннолетия девочки и 7,5 тысячи рублей с последующей индексацией пропорционально росту прожиточного минимума для молодого человека.



Гражданин без энтузиазма исполнял свои родительские обязанности, за полтора года у него накопилась задолженность в 117 тысяч рублей. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, которое выделили в отдельное исполнительное производство.



На приеме у судебного пристава должник узнал о наложенной штрафной санкции, а также о грядущей перспективе привлечения к административной, а затем и к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Эти предупреждения возымели эффект: в тот же день отец-уклонист выплатил весь долг по алиментам и заплатил исполнительский сбор.