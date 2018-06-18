Проезд на пермском автобусе № 11т будет стоить 20 рублей

15:20 | 20.06.2018

Перевозчик, обслуживающий с 2 июля маршрут № 11т (микрорайон Краснова — Комсомольская площадь), установит плату за проезд в размере 20 рублей.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, автобусы будут следовать в оба направления через остановочные пункты «Микрорайон Краснова», «Улица Моторостроителей», «Троллейбусное депо», «Строительный факультет», «Муниципальный дворец культуры», «Комсомольская площадь». Маршрут будет работать по нерегулируемому тарифу, льготный проезд на маршруте не действует.



В будни первое отправление с конечного остановочного пункта «Микрорайон Краснова» будет совершаться в 06:00, в выходные дни — в 08:00, с остановочного пункта «Комсомольская площадь» — в 06:18, в выходные дни — в 08:18. Последнее отправление с остановки «Комсомольская площадь» запланировано на 21:45, в выходные дни — на 21:42, а с остановки «микрорайон Краснова» — на 21:17, в выходные дни — на 21:27.



Подробнее с расписанием можно будет ознакомиться на map.gortransperm.ru.

Напомним, на маршруте будет работать три автобуса малой вместимости в будние дни и два — в выходные дни. Курсировать они будут с интервалами в 13–15 минут в часы пик.