Горьковская библиотека приглашает пермяков почитать на свежем воздухе

15:16 | 20.06.2018

25 июня на площадке перед Пермской государственной краевой универсальной библиотекой им. А.М. Горького (ул. Ленина, 70) откроется «Летний читальный зал». Он будет работать с 12.00 до 17.00 с понедельника по четверг вплоть до 2 августа.



Лето - время отпусков и каникул. Детям, подросткам, молодежи и взрослым хочется больше времени проводить на воздухе. Именно поэтому Горьковка предлагает всем жителям и гостям Перми посетить «Летний читальный зал». Оптимальные условия позволят ознакомиться с литературой и периодическими изданиями, удобно расположившись за столом, на скамейке или в «библиотеке на колесах» КИБО (комплексе информационно-библиотечного обслуживания).



Наталия Тимофеева, заведующая отделом электронных ресурсов и периодических изданий библиотеки имени Горького:



- «Летний читальный зал» работает с 2007 года. Каждый год мы определяем главную тему всех выставок на летней площадке: в прошлом году, например, это была реклама многочисленных клубов по интересам, организуемых в библиотеке. В этом году мы решили поглубже познакомить жителей и гостей города с историей Перми: все выставки будут так или иначе затрагивать тему 295-летия города. Кроме того, в течение шести недель лета все желающие смогут почитать свежую прессу и посмотреть электронные презентационные материалы, подготовленные библиотекарями в нашем КИБО. Специально для детей мы подготовили материалы для рисунков на асфальте и на бумаге.



В «Летнем читальном зале» будет постоянно работать акция «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой.



Стать читателем «Летнего читального зала» может каждый желающий, наличие читательского билета необязательно.



«Летний читальный зал» организуется при поддержке министерства культуры Пермского края.