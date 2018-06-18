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Пермь: новости дня


15:16 | 20.06.2018

Горьковская библиотека приглашает пермяков почитать на свежем воздухе

25 июня на площадке перед Пермской государственной краевой универсальной библиотекой им. А.М. Горького (ул. Ленина, 70) откроется «Летний читальный зал». Он будет работать с 12.00 до 17.00 с понедельника по четверг вплоть до 2 августа.

Лето - время отпусков и каникул. Детям, подросткам, молодежи и взрослым хочется больше времени проводить на воздухе. Именно поэтому Горьковка предлагает всем жителям и гостям Перми посетить «Летний читальный зал». Оптимальные условия позволят ознакомиться с литературой и периодическими изданиями, удобно расположившись за столом, на скамейке или в «библиотеке на колесах» КИБО (комплексе информационно-библиотечного обслуживания).

Наталия Тимофеева, заведующая отделом электронных ресурсов и периодических изданий библиотеки имени Горького:

- «Летний читальный зал» работает с 2007 года. Каждый год мы определяем главную тему всех выставок на летней площадке: в прошлом году, например, это была реклама многочисленных клубов по интересам, организуемых в библиотеке. В этом году мы решили поглубже познакомить жителей и гостей города с историей Перми: все выставки будут так или иначе затрагивать тему 295-летия города. Кроме того, в течение шести недель лета все желающие смогут почитать свежую прессу и посмотреть электронные презентационные материалы, подготовленные библиотекарями в нашем КИБО. Специально для детей мы подготовили материалы для рисунков на асфальте и на бумаге.

В «Летнем читальном зале» будет постоянно работать акция «Книга в подарок», когда можно бесплатно забрать приглянувшуюся книгу домой.

Стать читателем «Летнего читального зала» может каждый желающий, наличие читательского билета необязательно.

«Летний читальный зал» организуется при поддержке министерства культуры Пермского края.

© «Вечерние Ведомости»

 


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