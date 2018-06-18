В Пермском крае появится пять новых туристических маршрутов

14:36 | 20.06.2018

С 1 по 6 июля в Пермском крае будет проходить социально ориентированный проект «Тур-перезагрузка. Предуралье», целью которого является создание новых предложений для развития туризма в регионе. Проект будет реализован в Березовском, Кишертском, Кунгурском, Ординском, Суксунском, Уинском районах и в городе Кунгуре.



Данный проект проводится общественной организацией «Пермское региональное отделение Российского творческого Союза работников культуры» при поддержке администрации губернатора Пермского края.



По итогам реализации «Тур-перезагрузки» в Пермском крае будет сформировано не менее пяти новых туристических маршрутов. Для удобства путешественников будет составлена карта. Как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, богатство пермской культуры и историко-природный потенциал Прикамья являются достойной основой для развития туризма в регионе. «Нам есть что предложить – и жителям края, и гостям региона», – подчеркивал губернатор.



По выбранным территориям пройдет инспекционный тур, участники которого определят соответствие туристического продукта требованиям ГОСТа России. В состав экспертной группы вошли ученый-историк, краевед, маркетолог, фотограф и проектный управляющий.



«Проект «Тур-перезагрузка. Предуралье» позволяет провести оценку территорий и их готовности к приему и обслуживанию туристических групп и самостоятельных туристов, выявить основные смысловые линии для формирования образа территории, сформировать новые современные межмуниципальные маршруты», – сообщает автор проекта Ольга Будаева.



Один из важных этапов реализации проекта – семинар «Конкурентоспособность туристского продукта в развитии муниципального и межмуниципального взаимодействия». Он состоится 2 июля в 10.00 в конференц-зале администрации Кунгурского муниципального района. К участию приглашаются представители администраций районов, ответственных за развитие туризма, представители туристических объектов и туристического бизнес-сообщества, общественный совет муниципалитетов Предуралья, краеведы, учителя, активная молодежь. Семинар направлен на формирование проектных и организационных компетенций участников в разработке и развитии нового турпродукта.