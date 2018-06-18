В Перми будет благоустроен бульвар по улице Крупской

17:39 | 19.06.2018

Бульвар планируется благоустроить в рамках программы «Формирование современной городской среды». Для этого демонтируются незаконные торговые объекты на площади Дружбы.



У ТК «Дружба» в январе 2018 года закончился срок действия разрешения на организацию ярмарки, поэтому 40 объектов НТО были внесены в единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. На сегодняшний день организаторами ТК принято решение о добровольном демонтаже объектов. Демонтаж планируется завершить до 1 июля.



— Я проживаю с момента постройки дома, на этом месте была парковка такси — постоянные драки, стуканье дверьми автомобилей, на рынке — мусор, крысы. Демонтаж киосков необходим, и хотелось бы на этом месте красивый уголок для спокойного отдыха, — отмечает житель микрорайона Городские Горки Федор Дубровский.



Администрация Мотовилихинского района в ближайшее время осуществит планировку территории (отсыпку ям асфальтобетонной крошкой), прорабатывается вопрос по асфальтированию территории в 2018 году. С 1 июля будет осуществляться содержание территории и проведение рейдов по незаконной торговле.



Бульвар по улице Крупской от площади Дружбы до улицы Ушинского будет благоустроен. Объект внесен в адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и будет капитально отремонтирован в среднесрочной перспективе.



В настоящее время администрацией определен перечень мест для реализации сельхозпродукции с приусадебных участков и огородов граждан. Всего по городу организовано 305 торговых мест на разных площадках. Наибольшее количество мест — на Центральном рынке. С полным перечнем мест можно ознакомиться на сайте городской администрации gorodperm.ru.