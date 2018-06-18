Пермь: новости дня
17:39 | 19.06.2018
В Перми будет благоустроен бульвар по улице Крупской
У ТК «Дружба» в январе 2018 года закончился срок действия разрешения на организацию ярмарки, поэтому 40 объектов НТО были внесены в единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов. На сегодняшний день организаторами ТК принято решение о добровольном демонтаже объектов. Демонтаж планируется завершить до 1 июля.
— Я проживаю с момента постройки дома, на этом месте была парковка такси — постоянные драки, стуканье дверьми автомобилей, на рынке — мусор, крысы. Демонтаж киосков необходим, и хотелось бы на этом месте красивый уголок для спокойного отдыха, — отмечает житель микрорайона Городские Горки Федор Дубровский.
Администрация Мотовилихинского района в ближайшее время осуществит планировку территории (отсыпку ям асфальтобетонной крошкой), прорабатывается вопрос по асфальтированию территории в 2018 году. С 1 июля будет осуществляться содержание территории и проведение рейдов по незаконной торговле.
Бульвар по улице Крупской от площади Дружбы до улицы Ушинского будет благоустроен. Объект внесен в адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и будет капитально отремонтирован в среднесрочной перспективе.
В настоящее время администрацией определен перечень мест для реализации сельхозпродукции с приусадебных участков и огородов граждан. Всего по городу организовано 305 торговых мест на разных площадках. Наибольшее количество мест — на Центральном рынке. С полным перечнем мест можно ознакомиться на сайте городской администрации gorodperm.ru.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
19.06.2018
22:54 | 19.06.2018
На ЧМ-2018 в Екатеринбург прибыла сборная Перу
20:00 | 19.06.2018
Тренировочную базу на Химмаше после ЧМ-2018 отдадут хоккеистам
19:57 | 19.06.2018
Игроком ФК «Урал» может стать нападающий сборной России
19:47 | 19.06.2018
В конце июля в Екатеринбурге стартует очередной этап ремонта дорог
18:41 | 19.06.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор 18 наркоторговцам
18:33 | 19.06.2018
В Прикамье утверждены единые принципы размещения наружной рекламы
17:56 | 19.06.2018
В Курганской области депутат досрочно лишилась полномочий. Оказалась нечистой на руку
17:54 | 19.06.2018
Сельским жителям будет оказана помощь после пожара
17:46 | 19.06.2018
Дело обманутых дольщиков ЖК «Щербакова» передано в суд
17:43 | 19.06.2018
Мойка динозавров появилась в одном из дворов Екатеринбурга
17:41 | 19.06.2018
«Работай, плати, умирай... за их капиталы и рай». В Кургане прошел пикет против повышения пенсионного возраста
17:39 | 19.06.2018
В Перми будет благоустроен бульвар по улице Крупской
17:30 | 19.06.2018
«Единая Россия» утвердила общегородскую тройку кандидатов на выборы в городскую думу Екатеринбурга
17:29 | 19.06.2018
В субботу пермяков приглашают «Крылья Пармы»
17:14 | 19.06.2018
Реготделение ОНФ принимает жалобы на цены на бензин и газ от пермяков
16:53 | 19.06.2018
В выходные в пермских парках пройдут вечеринки под открытым небом в честь Дня молодежи
16:40 | 19.06.2018
Вице-президент Фонда «Город без наркотиков» предложен в общегородскую тройку кандидатов «ЕР» в гордуму Екатеринбурга
16:09 | 19.06.2018
В Свердловской области почти на 30 % сократилось число детей-отказников
16:07 | 19.06.2018
Без оплачиваемых помощников екатеринбургские депутаты работать не смогут, даже под угрозами прокуратуры
15:30 | 19.06.2018
Правительство Зауралья внесло изменения в областной бюджет: доходы подросли, как и расходы
15:07 | 19.06.2018
В Прикамье благодаря механизму господдержки проблемный объект будет завершен летом 2019 года
14:55 | 19.06.2018
В Екатеринбурге 21 июня, в день матча Франция — Перу, изменятся маршруты движения автобусов
14:43 | 19.06.2018
Курганмашзавод возглавил новый исполнительный директор, назначенный госкорпорацией «Ростех»
14:35 | 19.06.2018
В четверг в Прикамье пройдет заседание Законодательного собрания
14:32 | 19.06.2018
Суд вынес приговор свердловчанину, напавшему на пенсионерку
14:07 | 19.06.2018
Краевой бал выпускников в Прикамье посетят более 5000 человек
13:48 | 19.06.2018
Губернатор Максим Решетников поручил ускорить работы по благоустройству пермской набережной
13:26 | 19.06.2018
В Екатеринбурге решили, что нарушать традиции нельзя, подарив самому знаменитому фанату французов петуха
12:52 | 19.06.2018
Пожароопасный сезон в Прикамье продлен до 20 сентября
12:48 | 19.06.2018
Продукция ММЗ будет представлена на конкурсе «100 лучших товаров России»
12:41 | 19.06.2018
Число автомобилей для «мобильных учителей» в Прикамье увеличится до 38
12:37 | 19.06.2018
Житель Перми упал с третьего этажа из-за обрушения ограждения балкона
12:30 | 19.06.2018
Школьник из Прикамья за рекорд по отжиманию ПФО награжден билетом на матч ЧМ по футболу
12:26 | 19.06.2018
«Свеча памяти» зажжётся в Екатеринбурге 22 июня
12:19 | 19.06.2018
В пермском «Кванториуме» смогут бесплатно обучаться 800 детей в год
11:55 | 19.06.2018
В Екатеринбурге объявлен конкурс по выборам мэра
11:24 | 19.06.2018
Дан официальный старт выборам в городскую думу Екатеринбурга
11:17 | 19.06.2018
Прокуратура наказала екатеринбургского застройщика за плохую уборку
11:10 | 19.06.2018
В Кургане зажгут 1000 свечей в День памяти и скорби
11:01 | 19.06.2018
В Екатеринбурге в четвёртый раз состоится фестиваль Ural Music Night
10:57 | 19.06.2018
Из свердловского бюджета на развитие строящихся микрорайонов в Екатеринбурге выделят миллиарды рублей