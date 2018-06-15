В субботу пермяков приглашают «Крылья Пармы»

17:29 | 19.06.2018

23 июня на военной авиабазе «Сокол» (авиаполк 88503) пройдет ежегодное авиашоу «Крылья Пармы». Только раз в год во время авиашоу для зрителей открывается территория закрытой авиабазы.



В этом году в Пермь прилетают «Русские витязи». Самые стремительные. Самые титулованные. Мировое имя российской авиации. Это единственная в мире авиационная группа, выполняющая фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях Су-30СМ. Командир — гвардии полковник Андрей Алексеев, военный летчик-снайпер, 2300 часов налета, ведущий группы.



Программа авиашоу стартует в 12:00. По традиции комментировать ее будет Николай Анисимов, автор и исполнитель авиационной песни, «голос» российских пилотажных групп.



Впервые в этом году на «Крыльях Пармы» свое мастерство на спортивных самолетах RV-7 («Цетус») покажет пилотажная группа «Серебряные крылья» (Башкортостан). Эффектные сольные выступления, полеты в паре, имитация воздушного боя, скоростные проходы, бочки и петли, небесное сердце и перекрестные проходы — все это предстоит увидеть зрителям «Крыльев Пармы».



Любители авиации смогут осмотреть и сделать селфи в кабине самолетов на статической экспозиции — Су-24, МиГ-31.



Юных посетителей ждут развлекательные детские площадки.



Отметим, на личном автотранспорте въезд на авиашоу осуществляется только со стороны ул. Промышленной (въезд для личного автотранспорта со стороны шоссе Космонавтов будет перекрыт). Парковка для транспорта организована в 4 км от авиабазы «Сокол». От парковки до авиабазы можно дойти пешком либо доехать на бесплатных автобусах-шаттлах, которые будут курсировать каждые 10 минут (с 11:00 до 18:30).



Для велосипедистов перед входом на аэродром будут установлены велопарковки (необходим личный замок). Желающие могут пройти на территорию авиабазы с велосипедом, но проезд на велосипеде по территории запрещен для безопасности пешеходов.



Для тех, кто едет общественным транспортом, организованы бесплатные автобусные маршруты. Автобусы отправляются от парковки магазина «Леруа Мерлен» (ш. Космонавтов, 164Б) и до авиабазы следуют без остановок.



Всех любителей авиации ждут на военном аэродроме с 12:00 до 18:00.



Дополнительная информация доступна на parmawings.ru, vk.com/club71863060.