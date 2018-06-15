Реготделение ОНФ принимает жалобы на цены на бензин и газ от пермяков

17:14 | 19.06.2018

В рамках запущенной Общероссийским народным фронтом горячей линии региональное отделение ОНФ принимает жалобы на завышенные цены на бензин и газомоторное топливо в Прикамье.



Сообщить о фактах завышения цен на топливо можно по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения онлайн-анкеты. Для Пермского края это можно сделать по телефону (342) 206-58-13 и по электронной почте project59@onf.ru.



— Жители Прикамья регулярно жалуются, в том числе и в ОНФ, на завышенные цены на топливо, несмотря на принятые Правительством РФ решения и меры по заморозке цен на бензин и газ. ОНФ — движение, созданное президентом для контроля за соблюдением законности и исполнением решений, принятых руководством страны. Мы видим, что топливные компании продолжают повышать цены. В связи с этим все жалобы, полученные от жителей в том числе Пермского края, будут проанализированы и переданы правительству, — говорит сопредседатель штаба ОНФ в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Дарья Эйсфельд.



Цены на разных АЗС могут сильно отличаться друг от друга, так как многие владельцы хотят получить дополнительную прибыль. Вся собранная информация, подкрепленная конкретными примерами граждан, будет передана в Правительство РФ и ФАС России.



Напомним, что президент России, лидер ОНФ, сообщил, что к осени должны быть приняты все меры по стабилизации рынка, также решено отменить планировавшееся ранее повышение акциза на топливо.