В четверг в Прикамье пройдет заседание Законодательного собрания

14:35 | 19.06.2018

Перед парламентскими каникулами депутатам предстоит рассмотреть ряд законопроектов, которые повлияют на социально-экономическое развитие региона. О некоторых из них в своем блоге рассказал спикер краевого парламента Валерий Сухих.



Предстоит обсудить предложения о корректировке закона о налогообложении. В течение десяти лет (с 1 января 2006 года до 1 января 2016 года) в Пермском крае применялась пониженная ставка по налогу на прибыль, которая составляла 13,5 %. Такая льгота предусматривалась для предприятий и организаций, которые осуществляли капитальные вложения на территории Пермского края или вели активную благотворительную социальную деятельность.



Сегодня изменен подход к льготированию. Федеральным центром взят курс на укрепление доходной части бюджета. Налоговые льготы, а также условия их предоставления предлагается пересмотреть. При этом должны быть сохранены иные формы поддержки инвестиционной деятельности (ТОСЭР, специнвестконтракты). Разговор об инвестициях продолжится в рамках «правительственного часа». Речь пойдет об инвестиционных проектах автодорожного строительства и строительства объектов общественной инфраструктуры.



Еще один резонансный вопрос — поддержка федеральной инициативы по изучению родного языка. В апреле в Государственную Думу РФ внесен проект закона, который направлен на закрепление добровольности изучения родного языка из числа языков народов России и государственных языков республик. Предполагается, что в федеральном законе «Об образовании» изучение языков народов России останется в обязательной школьной программе. В перечень родных языков будет включен и русский. Также законопроект предполагает создание фонда поддержки родных языков, который займется разработкой учебников и учебных пособий, стандартов для изучения языков народов России, в том числе коренных малочисленных. Для нашего многонационального края такой законопроект имеет важное значение. Именно поэтому в повестку заседания включен пункт о поддержке федеральной инициативы.



Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект об охране здоровья граждан в Пермском крае. В документ внесен ряд корректировок. В частности, нормативный акт закрепляет новое полномочие субъекта, как это предписано федеральным законодательством. Отныне организация медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Прикамья будет финансироваться из краевого бюджета. Также внесено изменение по срокам отчета о реализации программы госгарантий — до 1 июля текущего года.



Депутаты также заслушают традиционный доклад уполномоченного по правам ребенка о защите прав и интересов детей в Пермском крае по итогам 2017 года.