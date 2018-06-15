В Прикамье расследуется уголовное дело по факту гибели ребенка

14:30 | 18.06.2018

Вчера, 17 июня, вечером в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 6-летнего жителя Красновишерска. Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, в ходе розыскных мероприятий тело пропавшего мальчика обнаружили в канализационном колодце в 70 метрах от его дома, без внешних признаков насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.



Предварительное следствие установило, что вечером в воскресенье, 17 июня, шестилетний мальчик ушел гулять и не вернулся домой.



Для розыска пропавшего был поднят личный состав территориального отдела полиции, Чердынский межрайонный следственный отдел и сотрудники отдела криминалистики следственного управления краевого СК РФ, созданы поисковые группы. Обследовали берег реки Морчанки, район Ничкова, Морчан, северную часть Красновишерска, осмотрели все детские площадки города, на прилегающей территории — заброшенные дома, колодцы, стройки, лесной массив. В жилом секторе провели подворный и поквартирный обход, в том числе со служебно-розыскной собакой. Осмотрели квартиру, где проживал мальчик, чердачное и подвальное помещения. О розыске ребенка оповестили службы такси, разместили информацию в соцсетях.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством заместителя руководителя следственного управления Дмитрия Анащенко. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мальчика. Расследование уголовного дела продолжается.