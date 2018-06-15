Пермский край и Госэкспертиза России ускорят процесс взаимодействия

15:33 | 17.06.2018

15 июня состоялась рабочая встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и начальника Главгосэкспертизы России Игоря Манылова. Участники обсудили вопросы прохождения государственной экспертизы проектов строительства на территории Пермского края, работу региональной экспертизы и готовность региона к работе с Единым государственным реестром экспертных заключений.



Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что регион заинтересован в оперативном прохождении именно федеральной экспертизы. «В Пермском крае ожидается строительство большого числа объектов, в том числе гражданского назначения - это и медучреждения, и учреждения образования и культуры, и административные здания. При этом сейчас в некоторых случаях нам приходится дважды проходить экспертизу – на региональном уровне, а позже и на федеральном. Это большие временные затраты, которые необходимо оптимизировать», - отметил Максим Решетников.



По словам начальника Главгосэкспертизы России Игоря Манылова, итоги работы в Пермском крае, которые стали предметом обсуждения на встрече с губернатором, показывают готовность региональных властей повысить эффективность взаимодействия с ведомством. «Во время совещания мы просмотрели все проекты, которые должны быть построены в ближайшие пять лет. Мы договорились, что в июле нам передадут полный перечень объектов с предполагаемыми сроками строительства, чтобы мы смогли оперативно отработать по каждому из них, - прокомментировал итоги встречи с губернатором Игорь Манылов. – Кроме того, теперь наше сотрудничество будет идти в режиме онлайн. Надеемся, что и другие регионы возьмут пример с Пермского края и тоже активно включатся в совместную работу с Главгосэкспертизой».



Напомним, одной из основных задач, поставленных перед краевым правительством, стало расширение материально-технической базы системы здравоохранения. Напомним, всего до 2021 года в Пермском крае предполагается построить 25 новых объектов здравоохранения. На эти цели из бюджета Пермского края предполагается направить 7 млрд рублей. По данным на начало июня, ведется строительство и проектирование 13 медучреждений, 8 из них – в Перми. В том числе предполагается построить 2 корпуса стационара по 400 койкомест каждый. Кроме того, краевые власти намерены спроектировать и построить инфекционную больницу на 300 мест.