Житель Прикамья спрятал от приставов кран-борт в мусоре

14:58 | 17.06.2018

Судебные приставы Пермского района обнаружили транспортное средство, которое должник пытался скрыть, рассказали в краевом УФССП. Чтобы избежать изъятия спецтехники, пермяк спрятал ее под горой мусора.



У мужчины не было законных прав на владение кран-бортом, но он очень хотел сохранить ценное имущество. Надеясь скрыть габаритную технику, пермяк загрузил на нее экскаватор и соорудил вокруг огромную гору из мусора.



По мнению должника, куча отходов имела вполне естественный вид и не привлекала лишнего внимания, но хлопоты не оправдались: судебные приставы сразу догадались, где находится машина, хотя и удивились масштабу проделанной работы.



В практике ФССП бывают случаи, когда должники, не желая исполнять решение суда, закидывают автомобили снегом. Доводилось находить машину и в стоге сена. Крупную технику чаще просто бросали в лесу, но создание такой основательной декорации из отходов было оригинальным.



Кран-борт освободили от декораций и передали взыскателю. Тем самым было исполнено решение суда об истребовании транспортного средства из чужого незаконного владения.