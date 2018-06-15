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Пермь: новости дня


14:58 | 17.06.2018

Житель Прикамья спрятал от приставов кран-борт в мусоре

Судебные приставы Пермского района обнаружили транспортное средство, которое должник пытался скрыть, рассказали в краевом УФССП. Чтобы избежать изъятия спецтехники, пермяк спрятал ее под горой мусора.

У мужчины не было законных прав на владение кран-бортом, но он очень хотел сохранить ценное имущество. Надеясь скрыть габаритную технику, пермяк загрузил на нее экскаватор и соорудил вокруг огромную гору из мусора.

По мнению должника, куча отходов имела вполне естественный вид и не привлекала лишнего внимания, но хлопоты не оправдались: судебные приставы сразу догадались, где находится машина, хотя и удивились масштабу проделанной работы.

В практике ФССП бывают случаи, когда должники, не желая исполнять решение суда, закидывают автомобили снегом. Доводилось находить машину и в стоге сена. Крупную технику чаще просто бросали в лесу, но создание такой основательной декорации из отходов было оригинальным.

Кран-борт освободили от декораций и передали взыскателю. Тем самым было исполнено решение суда об истребовании транспортного средства из чужого незаконного владения.

© «Вечерние Ведомости»

 


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