Пермь: новости дня
14:58 | 17.06.2018
Житель Прикамья спрятал от приставов кран-борт в мусоре
У мужчины не было законных прав на владение кран-бортом, но он очень хотел сохранить ценное имущество. Надеясь скрыть габаритную технику, пермяк загрузил на нее экскаватор и соорудил вокруг огромную гору из мусора.
По мнению должника, куча отходов имела вполне естественный вид и не привлекала лишнего внимания, но хлопоты не оправдались: судебные приставы сразу догадались, где находится машина, хотя и удивились масштабу проделанной работы.
В практике ФССП бывают случаи, когда должники, не желая исполнять решение суда, закидывают автомобили снегом. Доводилось находить машину и в стоге сена. Крупную технику чаще просто бросали в лесу, но создание такой основательной декорации из отходов было оригинальным.
Кран-борт освободили от декораций и передали взыскателю. Тем самым было исполнено решение суда об истребовании транспортного средства из чужого незаконного владения.
© «Вечерние Ведомости»
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