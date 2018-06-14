В Пермском крае построят многофункциональный центр для мигрантов

16:21 | 15.06.2018

Сегодня, 15 июня, состоялось координационное совещание по обеспечению правопорядка в Пермском крае. Участники обсудили вопросы противодействия незаконной миграции и повышения эффективности работы народных дружин.



Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, в регионе необходимо выстраивать экономически обоснованную миграционную политику, чтобы приезжие в обязательном порядке вставали на миграционный учет и работали по трудовым патентам.



По данным МВД России по Пермскому краю, число трудовых патентов, выданных за первый квартал текущего года, сократилось на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом при оформлении патента возникают вопросы с его оплатой. Более 60 % мигрантов оплачивают все 12 месяцев действия патентов. В 2017 году за счет оплаты патентов бюджет региона пополнился на 358 миллионов рублей. При полной и своевременной оплате всех выданных трудовых патентов эта сумма составила бы 570 миллионов рублей.



«Возникает вопрос: а сколько тогда патентов приостановили и сколько мигрантов выслали из края? Пока статистика говорит о том, что существенно идет недоработка по этому направлению», — заявил губернатор.



Для создания необходимых условий для работы с приезжающими на заработок в краевом центре ведется строительство многофункционального миграционного центра. Предполагается построить отдельно стоящее здание, где мигранты смогут получить все необходимые услуги и сопровождение на период всего пребывания в регионе. В одном месте предполагается предоставлять образовательные и медицинские услуги, а также организовать выдачу трудовых патентов.



Учреждение позволит вести централизованную базу данных, это способствует систематизации работы правоохранительных и надзорных ведомств по вопросам миграции. Предполагается, что миграционный центр будет введен в эксплуатацию уже в следующем году. С декабря этого года планируется начать обучение профильных специалистов. Всего из бюджета на объект предполагается направить 164,5 млн рублей.



Кроме того, на совещании рассмотрели вопрос по повышению эффективности работы народных дружин. В настоящее время на территории Пермского края зарегистрировано 106 дружин с общей численностью 1053 дружинника (в том числе 7 дружин из числа казачьих обществ). С 2015 по 2018 год в регионе было создано около 70 новых дружин.



Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников отметил, что набирающая силу тенденция — увеличение числа активных граждан — вносит существенный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности в Прикамье. По информации Дмитрия Красильникова, благодаря дружинникам в 2017 году более 5 тысяч человек было привлечено к административной ответственности, также к ответственности привлечены еще 17 человек, находившихся в розыске.



Отметим, по состоянию на 1 мая на территории Пермского края находилось иностранных граждан и лиц без гражданства более 27 000 человек.