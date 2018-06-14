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Пермь: новости дня


13:51 | 15.06.2018

За прошедший учебный год на Едином портале госуслуг зарегистрировалось 12 тысяч школьников

В пермском МФЦ подвели итоги проекта «Электронный гражданин» за учебный год 2017–2018 гг. В течение года специалисты многофункциональных центров «Мои документы» Пермского края проводили в образовательных учреждениях региона открытые уроки, посвященные современным способам предоставления государственных и муниципальных услуг. Учащимся 8–11-х классов рассказывали о том, какие услуги уже сейчас они могут получать, не выходя из дома, в электронном виде на Едином портале госуслуг (ЕПГУ): записываться на прием к врачу, оформлять паспорта, получать результаты ЕГЭ и др. Проводили централизованную регистрацию на портале госуслуг.

За девять месяцев учебного года сотрудниками МФЦ было проведено более 500 занятий, на портале госуслуг зарегистрировано 12 тысяч человек.

«Проект «Электронный гражданин» направлен на популяризацию электронных сервисов не только среди молодежи, но и среди взрослых — родителей школьников, их бабушек и дедушек, — рассказала начальник управления координации деятельности Пермского краевого МФЦ Айгуль Ахмарова. — Поэтому, помимо открытых уроков для ребят, мы активно участвуем в родительских собраниях, на которых специалисты центра рассказывают о возможностях ЕПГУ, регистрируют всех желающих на портале, объясняют, как пользоваться электронным школьным журналом».

Стоит отметить, что проект «Электронный гражданин» реализуется в Прикамье не первый год. Начиная с осени 2016 года в нем приняли участие уже более 27 тысяч школьников и их родителей.

В учебном периоде 2017–2018 гг. лидером по количеству участников проекта стал Лысьвенский городской округ — на портале госуслуг было зарегистрировано 1736 учащихся и их родителей. Среди лидеров также Сивинское (1064 человека), Нытвенское (891 человек) и Губахинское (811 человек) муниципальные образования.

© «Вечерние Ведомости»

 


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