В выходные в Перми начнется потепление

12:43 | 15.06.2018

Сейчас в столице Прикамья облачно с прояснениями, 11 градусов. Сегодня, 15 июня, в Перми ожидается до 14 °C, ночью — до 7 °C.



Завтра столбик термометра поднимется до 13 °C, возможен дождь. В воскресенье, 17 июня, будет около 18 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, потеплеет до 23 °C.