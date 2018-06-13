В Перми проведут масштабный ремонт медсанчасти № 9

15:32 | 14.06.2018

Сегодня, 14 июня, губернатор Пермского края Максим Решетников с рабочим визитом посетил медсанчасть № 9 им. М.А. Тверье. В ходе визита главный врач больницы Елена Утемова показала главе региона работу терапевтического корпуса, родильного, хирургического отделений медучреждения. Также Максим Решетников ознакомился с работой обновленного отделения второго этапа выхаживания новорожденных.



По словам губернатора, многие отделения медучреждения нужно привести в порядок, сделать в них ремонт, пересмотреть организацию работы. Необходимо повысить их эффективность и качество предоставляемых услуг. «Очевидно, что в таком состоянии медучреждение не может эффективно работать. Поэтому поставил задачу минздраву края в ближайшее время принять меры по развитию медсанчасти № 9. Так, прием пациентов будет перемещен на 1-й этаж, будет произведен ремонт лифтов и фасадов. Конечно, изменения коснутся и внутренней организации работы. На это будет направлено более 300 млн рублей. Преобразования позволят повысить качество предоставляемых услуг и объем оказываемой помощи».



В первую очередь изменения начнут происходить в отделении второго этапа выхаживания новорожденных. По словам Елены Утемовой, в апреле здесь был завершен первый этап ремонта. В обновленном крыле размещается 10 койко-мест, но их для полноценной работы отделения не хватает. «Потребности отделения — 23–24 койки, — отметила Елена Утемова. — Первый этап ремонта не включал обновление второго крыла, где предполагается разместить оставшиеся места для пациентов».



По итогам встречи было озвучено решение — произвести необходимый ремонт второго крыла отделения уже в этом году.



Таким образом, медсанчасть № 9 станет первым учреждением здравоохранения в масштабном плане развития этой сферы на территории Пермской агломерации. В бюджете 2018 года предусмотрено 178 млн рублей на ремонт в 32 учреждениях. Всего на 2 года в бюджете предусмотрено 1,8 млрд на капремонт, ремонт и закупку оборудования, и еще 7 млрд будет направлено на строительство 25 объектов в ближайшие 3 года.



Отметим, в 2017 году на укрепление материально-технической базы «Медико-санитарной части № 9 им. М.А. Тверье» было направлено более 8 млн рублей, в том числе за счет средств нормативно-страхового запаса приобретено 3 аппарата искусственной вентиляции легких (чуть менее 4 млн рублей); за счет средств целевой программы «Качественное здравоохранение» приобретено 4 инкубатора для новорожденных — 1,55 млн рублей; разработана проектно-сметная документация на капитальные ремонты лифтов, приемного отделения, кабинетов эндоскопии, на монтаж автоматической пожарной сигнализации — 0,97 млн рублей; на замену лифта в акушерском корпусе — 1,6 млн рублей.



В 2018 году медучреждение получит 15,5 млн рублей. В том числе за счет средств нормативно-страхового запаса планируется приобретение 3 аппаратов искусственной вентиляции легких, 4 палатных мониторов и видеоэндоскопического комплекса — 5,04 млн рублей; за счет средств программы «Качественное здравоохранение» — приобретение эндоскопической стойки — 2,5 млн рублей, замена лифта в акушерском корпусе — 1,42 млн рублей, монтаж автоматической пожарной сигнализации в хирургическом корпусе и здании бактериологической лаборатории — 1,56 млн рублей. Также предполагается заменить окна в терапевтическом отделении и в акушерском корпусе (почти 3 млн рублей), разработать проектно-сметную документацию на ремонт половины 1-го этажа хирургического корпуса под размещение приемного отделения, ремонт хозяйственного корпуса под размещение администрации, проведение обследования здания терапевтического корпуса — 2 млн рублей.