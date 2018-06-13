«Парму» покидает форвард Трэ МакЛин

15:20 | 14.06.2018

Срок контракта с американским баскетболистом подошел к концу. Форвард продолжит карьеру в другом клубе. «Парма» благодарит Трэ МакЛина за подаренные игрокам эмоции и желает успехов в дальнейшей карьере.



Трэ сыграл за пермский клуб 23 матча в Единой лиге ВТБ. Это был первый сезон в его профессиональной карьере.



Спортсмен поблагодарил клуб и болельщиков за поддержку и любовь, за возможность начать профессиональную карьеру. Особую признательность Трэ МакЛин выразил тренерскому штабу и одноклубникам.



Александр Башминов, генеральный директор «Пармы», подчеркнул, что Трэ отлично проявил себя в прошедшем сезоне. Спортсмен подпишет выгодное предложение, но уже в другом клубе: «Мы заключили с ним контракт всего на один сезон, так как это был риск - брать игрока без опыта игры на профессиональном уровне. Но этот риск был полностью оправдан. Еще зимой мы обсуждали с его агентом возможность продления контракта. Уже тогда у него были предложения, повторить или перебить которые у нас пока нет возможности. Искренне желаю Трэ успехов в будущем!»