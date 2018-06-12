Российский футбольный союз решил судьбу «Амкара»

16:20 | 13.06.2018

Как и ожидалось, сегодня, 13 июня, отдел лицензирования Российского футбольного союза принял окончательное решение о судьбе пермского «Амкара». Клубу отказано в лицензии РФС, сообщает ТАСС. Основания: недостаточные финансовые гарантии и наличие просроченных задолженностей.



Таким образом, «Амкар» в новом сезоне не будет играть в РФПЛ. Если, как заявляли представители клуба, сегодня будет объявлено о закрытии команды, то и ни в какой другой лиге они играть тоже не будут.