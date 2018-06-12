В Прикамье признаны виновными в обрушении кровли спортивного сооружения руководители проектной и строительной организаций

15:57 | 13.06.2018

Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, суд вынес приговор двум руководителям проектной и строительной организаций. Они признаны виновными в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору.



Следствие и суд установили, что с апреля по декабрь 2015 года руководители проектной и строительной организаций в корыстных целях, желая максимизировать прибыль, в отсутствие разрешения на строительство спроектировали и возвели двухэтажный спортивный комплекс в поселке Ферма Двуреченского сельского поселения площадью 530 кв. м. Построенный с многочисленными нарушениями строительных норм и правил спортивный комплекс продали администрации Двуреченского сельского поселения за 17 883 543 рубля. С апреля по декабрь 2016 года в здании спорткомплекса проходили мероприятия с детьми, молодежью и взрослыми, населению оказывались услуги в сфере физкультуры и спорта. Вечером 24 декабря 2016 года из-за допущенных при строительстве дефектов обрушилась кровля здания, что представляло реальную опасность для жизни и здоровья потребителей, сотрудников и посетителей спорткомплекса, в том числе детей и их родителей.



Как показали инициированные следствием экспертизы, строительные конструкции здания спорткомплекса, как в проектной документации, так и по фактическому исполнению, не обладали достаточными прочностью и устойчивостью, чтобы исключить угрозу причинения вреда жизни или здоровью людей и муниципальному имуществу при строительстве и эксплуатации объекта. Обрушение кровли здания спортивного комплекса произошло в результате допущенных дефектов.



Суд приговорил руководителя организации-проектировщика к штрафу в размере 150 тысяч рублей, руководителя строительной организации — к штрафу в 200 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.