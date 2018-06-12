В понедельник пермская прокуратура проведет встречу по вопросам ЖКХ

15:41 | 13.06.2018

Во встрече примут участие представители прокуратуры Перми, инспекции государственного жилищного надзора Прикамья и администрации города.



18 июня с 10.00 до 11.00 в Пермской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ул. Борчанинова, 9) пройдет мероприятие «Разъяснение законодательства в сфере ЖКХ».